Borse europee in calo: Milano perde il 2,7% con Stm in forte ribasso

Avvio pesante per le maggiori Borse europee con Milano che perde il 2,7%. A guidare i cali a Piazza Affari è Stm (-5,6%), complici i super dazi imposti da Trump alla Cina che già hanno affossato Apple cui il gruppo italo-francese fornisce i chip, oltre a rifornire le industrie automobilistiche. Male anche gli altri gruppi del settore dei semiconduttori come Asml che perde oltre il 3% ad Amsterdam e Infineon in ribasso del 3,4% a Francoforte, dove l'indice è in calo -2,2% mentre Parigi scivola del 2,8%.

Le vendite colpiscono indistintamente tutti i comparti. La casa automobilistica Stellantis cede il 4,6%, Saipem ed Eni il 4,2 e il 3,7% col petrolio che continua a scendere per i timori di recessione. La 'migliore' a Milano è Poste (-1%).