Borse europee in calo a causa dei dazi: Milano in forte ribasso

Peggiorano le Borse europee a metà seduta, con gli investitori preoccupati per l'effetto dei dazi sull'economia. Milano cede il 2%, maglia nera in Europa, Francoforte e Parigi arretrano dell'1,5% e Londra dell'1% mentre a New York scivolano i future su Wall Street con quelli sul Nasdaq in calo dell'1,4% e quelli sull'S&P 500 del 1%.

In mattinata erano crollate le Borse asiatiche con gli investitori che trovano riparo in beni rifugio come l'oro, in rialzo dell'1,3% a 3.114 dollari, e i bond, i cui rendimenti sono in calo nella speranza che le banche centrali continuino a tagliare i tassi per sostenere la crescita.