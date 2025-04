Borse europee deboli dopo il calo dei listini Usa e del Pil americano

Si confermano deboli le principali borse europee dopo l'avvio in calo dei listini Usa, con il Dow Jones in ribasso dell'1,05% e il Nasdaq del 2,3%. Milano e Madrid cedono l'1,7%, Francoforte lo 0,7%, mentre Parigi e Londra lasciano sul campo lo 0,25% circa. Sui listini Usa pesa l'inatteso calo dello 0,3% del Pil americano, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale sopra i 113 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,7 punti al 3,58% e quello tedesco di 4,7 punti sotto al 2,44%.

Risale il dollaro a 0,88 euro, 142,74 yen e a 0,75 sterline. In rialzo anche l'oro (+1,29% a 3.314,55 dollari l'oncia), cede il greggio (-0,91% a 59,88 dollari al barile) e accelera il gas naturale (+2,5% a 32,75 euro al MWh).

Effetto conti trimestrali per Stellantis (-2,04%), Volkswagen (-2%), ArcelorMittal (-5,69%) e TotalEnergies (-3,57%). Hanno diffuso i conti anche SocGen (-0,25%), Ubs (-1,76%), Santander (-5,84%), Credit Agricole (-5%) e Barclays (-2,6%). In Piazza Affari scivolano Mps (-4,64%), Unicredit (-3,62%), Mediobanca (-3%), Stm (-3,25%), Bper (-2,85%), Banco Bpm (-2,77%), e Intesa (-2,64%). In rialzo Recordati (+2,19%) e Campari (+1,77%) e Inwit (+1%).