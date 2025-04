Borse europee contrastate dopo tregua sui dazi auto di Trump

Borse europee in ordine sparso all'indomani della tregua annunciata dal presidente Usa Donald Trump sui dazi per le auto. Francoforte (+1,44%) è la migliore davanti a Milano (Ftse Mib +1,2%), Madrid (+1,18%), Londra (+0,88%) e Parigi (+0,3%), che sconta il calo dei titoli del lusso dopo il crollo di Lvmh (-8%) all'indomani di una trimestrale deludente. Sotto pressione anche Christian Dior (-7,23%), Burberry (-3,9%) e Kering (-2,9%) insieme a Hermes (-1,66%), che strappa il primato di titolo a maggior capitalizzazione a Lvmh.

Positivi i future Usa, mentre gli occhi degli investitori guardano a giovedì prossimo, quando la Bce annuncerà un probabile taglio di 25 punti base ai tassi. In arrivo dalla Germania l'indice Zew, diffuso anche dall'Eurozona insieme alla produzione industriale di febbraio.

In rialzo il greggio (Wti +0,41% a 61,78 dollari al barile) e il gas naturale (+0,41% a 34,64 euro al MWh), che inverte nuovamente la rotta, mentre l'oro (+0,45% a 3.230 dollari l'oncia) si mantiene sui massimi. Si indebolisce invece il dollaro a 0,88 euro e 0,75 sterline.

Oltre al già citato calo dei titoli del lusso si segnala il balzo di Stellantis (+5,66%), che allunga ulteriormente il passo su ipotesi di tregua sui dazi, che favorisce maggiormente il gruppo che ha stabilimenti in Canada e in Messico. Brillanti anche Bmw (+3,96%), Volkswagen (+3,53%) e Mercedes (+3,37%). Meno legate ai dazi Porsche (+1,38%) e soprattutto Ferrari (+0,78%). In campo bancario brilla SocGen (+2,34%), seguita da Mediobanca Unicredit (+1,9% entrambe), Mps (+1,8%), Commerzbank (+1,78%) e Banco Bpm (+1,71%).