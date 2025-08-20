Mercoledì 20 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
20 ago 2025
Borse caute aspettando Jackson Hole, Milano -0,3%

Pesante PRysmian, banche vendute. Sugli scudi Finecobank +2%

Pesante PRysmian, banche vendute. Sugli scudi Finecobank +2%

Pesante PRysmian, banche vendute. Sugli scudi Finecobank +2%

Seduta cauta per le Borse aspettando Jackson Hole, la tre giorni di economia politica in cui si discute di crescita, inflazione e soprattutto delle strategie delle banche centrali. Milano ha perso lo 0,3% sotto il peso di Prysmian (-4,2%), Saipem (-2,8%), Buzzi (-2,1%) e Stellantis (-1,8%). In controtendenza si sono mosse Finecobank (+2,3%), Snam (+1,8%), Italgas (+1,3%). Vendute le banche con Unicredit in calo dell'1%, Mps dello 0,6%, Mediobanca dello 0,8%, Intesa Sanpaolo dello 0,57 per cento.

In Europa piatta Parigi, in calo finale dello 0,1% Madrid e dello 0,6% Francoforte mentre Londra tocca un nuovo massimo storico con il Ftse 100 in rialzo dell'1 per cento. I titoli difensivi meno sensibili ai cicli economici, tra cui quelli del settore alimentare e delle bevande e della cura della persona, hanno registrato performance superiori alla media. I titoli dei settori dell'edilizia, dei viaggi e del tempo libero sono stati i più penalizzati.

