Borse Asia Pacifico contrastate nel giorno dei dazi di Trump

Borse contrastate in Asia e Pacifico nel giorno della 'liberazione' indicato dal presidente Usa Donald Trump per l'avvio dei dazi. In rialzo Tokyo (+0,28%), Taiwan (+0,08%) e Sidney (+0,12%), deboli invece Shanghai (-0,04%) e Seul (-0,62%). Ancora aperte Hong Kong (-0,23%), Mumbai (+0,51%) e Singapore (-0,43%).

Negativi i future sull'Europa e sui listini Usa in assenza di dati macro dal vecchio Continente. In arrivo da Oltreoceano le richieste settimanali di mutui, la variazione dell'occupazione non agricola e gli ordini di fabbrica e di beni durevoli.