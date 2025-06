Borse Asia e Pacifico incerte durante i negoziati Usa-Cina sui dazi

Non seguono una direzione ben precisa le principali borse di Asia e Pacifico nel secondo giorno di negoziati a Londra tra Usa e Cina sui dazi. Gli occhi degli investitori sono puntati in realtà sull'inflazione Usa, attesa per domani, mentre sui listini si alternano rialzi e segni meno. Contrastati i future europei, positivi invece quelli americani. In progresso Tokyo (+0,32%), Taiwan (+2,07%), Seul (+0,41%) e Sidney (+0,84%). Ancora aperte Hong Kong (-0,35%), Shanghai (-0,6%), Mumbai (+0,07%) e Singapore (-0,25%).

Scende a 92,1 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,7 punti al 3,48% e quello tedesco di 0,5 punti al 2,56%. Risale il dollaro a quasi 0,88 euro e 0,74 sterline, mentre si mantiene debole a 144,46 yen. Positivo l'oro (+0,4% a 3.328 dollari l'oncia) insieme al greggio (Wti +0,31% a 65,51 dollari al barile), mentre si conferma in calo il gas (-0,24% a 35,52 euro al MWh) a causa della minor domanda in Cina.

Sulla piazza di Tokyo appaiono contrastati i produttori di semiconduttori Tokyo Electron (-0,71%), Advantest (+0,34%) e Renesas Electronics (+2,56%). Acquisti sugli automobilistici Isuzu (+1,53%), Subaru (+0,77%) e Toyota (+0,75%). A due velocità Sony (-1,2%) e Nikon (+1,17%), deboli invece i bancari Nomura (-0,23%), Mitsubishi Ufj (-1,16%) e Mizhuo (-1,98%).