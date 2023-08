Borsa:frenano i listini in Europa, vendite sugli immobiliari

Le Borse europee falliscono il rimbalzo e sul finale di seduta Londra (-0,11%) e Madrid (-0,25%) girano in terreno negativo, Milano riduce i guadagni allo 0,77%, Parigi allo 0,33% e Francoforte allo 0,1 per cento. L'aumento dei prezzi globali del greggio e del gas ha sostenuto le società energetiche ma le vendite sul real estate e il settore costruzioni stanno frenando i listini. A far scattare le vendite sarebbe stato il profit warning lanciato da Crest Nicholson, uno dei maggiori gruppi immobiliari inglesi.