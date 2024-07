Borsa: Zurigo ancora ferma, problemi anche a Madrid

Continuano i problemi che stanno mettendo in seria difficoltà gli investitori che operano sulle Borse di Zurigo e Madrid, gestite dal gruppo Six. Le contrattazioni sul listino elvetico, fermate tra le 10 e le 11:30 di questa mattina, sono di nuovo sospese mentre su quello spagnolo si continua a scambiare ma senza disporre dei prezzi di indici e azioni. Il gruppo Six è alle prese con "problemi tecnici" col suo sistema Six Mddx, la piattaforma che utilizza per diffondere i dati di mercato. Problemi che hanno spinto Zurigo a optare per un nuovo stop del trading mentre a Madrid si continua a scambiare nonostante i prezzi delle azioni e degli indici non siano aggiornati.