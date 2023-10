Borsa USA, Dow Jones +1,01%, Nasdaq +1,22% Il mercato azionario statunitense accelera: Dow Jones in calo dell'1,01%, Nasdaq in aumento dell'1,22% e S&P 500 in progresso dell'1,15%. I punti raggiunti sono 34.102,97, 13.569,76 e 4.337,26 rispettivamente.