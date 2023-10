Borsa: Tokyo, chiusura in ribasso (-0,95%)

La Borsa di Tokyo conclude la prima seduta della settimana in calo, seguendo la chiusura mista degli indici azionari statunitensi, e delle indicazioni dalla riunione della Banca centrale (BoJ) in materia di politica monetaria, con gli investitori che guardano con apprensione agli sviluppi de conflitto in Medio Oriente. Il Nikkei segna un ribasso dello 0,95% a quota 30.696,96, e una perdita di 294 punti. Sul mercato valutario lo yen stabile sul dollaro, a 149,40, e a 157,80 sull'euro.