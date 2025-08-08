Venerdì 8 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
Borsa: Tokyo, chiusura in netto rialzo (+1,85%)
8 ago 2025
Maggiore chiarezza su accordo commerciale Giappone-Usa

La Borsa di Tokyo conclude l'ultima seduta della settimana in rialzo, trainata dall'ottimismo sulla stagione delle trimestrali, con i risultati positivi del conglomerato finanziario SoftBank, mentre si cercano di dissipare i dubbi sui tecnicismi dell'accordo commerciale sui dazi tra Giappone e Stati Uniti. Il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dell'1,85%, a quota 41.820,48, e un guadagno di 761 punti. Sul fronte dei cambi lo yen perde terreno sul dollaro, a 147,30, e sull'euro, a 171,90.

