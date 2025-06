Borsa: Tokyo, apertura piatta (-0,03%)

La Borsa di Tokyo avvia l'ultima giornata della settimana all'insegna della cautela, in scia alla chiusura contrastata degli indici azionari statunitensi e mentre si continua a monitorare l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente e la possibilità che Washington entri in guerra a supporto di Israele nell'attacco all'Iran.

In apertura il listino di riferimento Nikkei evidenzia una variazione appena negativa dello 0,03%, a quota 38.478,71. Sul mercato dei cambi lo yen torna a svalutarsi a 145,20 sul dollaro, dopo le indicazioni della Federal Reserve sulla tempistica dei tassi, e a 167,10 sull'euro.