La Borsa di Tokyo avvia la seduta poco variata, in scia alla correzione in atto degli indici azionari Usa, in attesa dell'avvio della stagione delle trimestrali, con le imminenti elezioni politiche in Giappone sotto la lente degli investitori. In apertura il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,03%, a quota 38,423.51. Sul fronte valutario prosegue l'indebolimento dello yen sul dollaro, a 151,30, e sull'euro a 163,30.