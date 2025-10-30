Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,39%)

La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno meno, appesantita dalla chiusura contrastata degli indici azionari Usa, a seguito della riunione della Federal Reserve che - dopo il previsto taglio dei tassi di un quarto di punto, ha allontanato l'ipotesi di un'ulteriore riduzione del costo del denaro da qui a fine anno. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,39%, a quota 51.107,60, con una perdita di 200 punti, con gli investitori che guardano a possibili sviluppi sul commercio dall'incontro previsto oggi a Busan, in Corea del Sud, tra il leader cinese Xi Jinping e il presidente Usa Trump, a margine del vertice asiatico Apec. Sul mercato valutario lo yen è tornato ad indebolirsi sul dollaro, a 152,70, e sull'euro a 177,20.