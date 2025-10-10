Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaRiarmo GermaniaManovra 2026Nobel per la PaceSciopero 10 ottobre Roma
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,32%)
10 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,32%)

Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,32%)

Segue calo Wall Street. Cautela su risoluzione shutdown

Segue calo Wall Street. Cautela su risoluzione shutdown

Segue calo Wall Street. Cautela su risoluzione shutdown

La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in calo, con l'indice di riferimento che arretra dai massimi storici in scia alla frenata a Wall Street, e i segnali che arrivano da Washington sulla assenza di un risoluzione dello shutdown in corso. Il Nikkei segna una flessione dello 0,32%, a quota 48.426,28 e una perdita di 154 punti. Sul fronte valutario lo yen si mantiene debole sul dollaro, trattando a 153,10, e sull'euro a un livello di poco superiore a 177.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsa