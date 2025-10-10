Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,32%)

La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in calo, con l'indice di riferimento che arretra dai massimi storici in scia alla frenata a Wall Street, e i segnali che arrivano da Washington sulla assenza di un risoluzione dello shutdown in corso. Il Nikkei segna una flessione dello 0,32%, a quota 48.426,28 e una perdita di 154 punti. Sul fronte valutario lo yen si mantiene debole sul dollaro, trattando a 153,10, e sull'euro a un livello di poco superiore a 177.