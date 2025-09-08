Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,98%)

Lunedì 8 Settembre 2025

Yen si svaluta ulteriormente dopo dimissioni premier Ishiba

La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, trainata dalla debolezza dello yen dopo le dimissioni del premier Shigeru Ishiba annunciate ieri e che seguono un lungo periodo di incertezza politica, e con gli investitori che guardano ai prossimi scenari sulla successione alla guida del governo nel Paese.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un aumento dello 0,98% a quota 43.438,99, con un guadagno di 420 punti. Sul fronte valutario la divisa nipponica perde ulteriormente terreno sul dollaro a 148,40, dando slancio al settore che più dipende dalla sostenibilità dell'export, e sull'euro a 173,80.

