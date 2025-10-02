Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,53%)

Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Ultima ora
Ultima oraBorsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,53%)
2 ott 2025
Si attenuano timori investitori dopo shutdown Usa

La Borsa di Tokyo tenta un recupero dopo la battuta di arresto di ieri, e segue l'accelerazione degli indici azionari Usa durante la notte, con gli investitori che si scrollano di dosso i timori sul mancato accordo sulla legge finanziaria a Washington, che hanno provocato il temporaneo shutdown, e guardano alle prossime indicazioni dal mercato del lavoro, previste questa settimana. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,53% a quota 44.745,35, con un aumento di 235 punti. Sul fronte valutario prosegue l'apprezzamento dello yen sul dollaro, a 147,20, e sull'euro a 172,70.

