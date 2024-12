Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,72%)

La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in aumento, seguendo l'aggiornamento del record a Wall Street e in attesa delle prossime indicazioni dal mercato del lavoro negli Stati Uniti. In apertura l'indice Nikkei avanza dello 0,72% a quota 38,790.77, con un incremento di 277 punti. Sul fronte dei cambi lo yen continua la fase di rivalutazione sul dollaro a 149,70, sulle aspettative di un rialzo anticipato dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone (BoJ), e sull'euro a 157,10.