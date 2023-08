Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,66%)

La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in rialzo, seguendo l'accelerazione del mercato azionario Usa, trainata dall'acquisto sul settore della tecnologia e in attesa delle nuove indicazioni macroeconomiche negli Stati Uniti su consumi privati e mercato del lavoro. In apertura l'indice Nikkei segna un progresso dello 0,66% a quota 32.440,70, aggiungendo 213 punti. Sul fronte dei cambi lo yen tratta sui minimi in nove mesi sul dollaro, poco sopra 146, e si svaluta sull'euro a 158,60.