La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in forte calo, appesantita dalla rivalutazione dello yen e in scia alla correzione degli indici azionari Usa, con il tonfo della tecnologia. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede l'1,53% a quota 35,835.39, e una perdita di 556 punti. Sul fronte valutario la divisa nipponica si rafforza sul dollaro, a 142,50, e poco sopra a 158 sull'euro.