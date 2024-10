La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in leggero aumento, frenata dalla correzione degli indici azionari statunitensi e in attesa delle indicazioni dal mercato del lavoro Usa. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,20% a quota 38,628.39, con un guadagno di 76 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile a 146,80 sul dollaro e poco sopra 162 sull'euro.