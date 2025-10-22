Martedì 21 Ottobre 2025

22 ott 2025

Borsa: Tokyo, apertura in lieve calo (-0,97%)
22 ott 2025
Borsa: Tokyo, apertura in lieve calo (-0,97%)

La Borsa di Tokyo avvia la seduta in leggero ribasso, ritracciando dai massimi di sempre, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto in attesa di maggiori ragguagli dalle politiche del nuovo esecutivo conservatore guidato dalla prima donna premier del Paese, Sanae Takaichi, insediatasi ieri.

In apertura il listino di riferimento Nikkei evidenzia una variazione appena negativa dello 0,11%, a quota 49.262,09, con una perdita di 53 punti. Sul fronte valutario lo yen cede ancora terreno sul dollaro, a 151,60, in anticipazione di una politica monetaria più espansiva e aspettative più dilatate nel tempo per un possibile aumento dei tassi da parte della Bank of Japan (Boj), e sull'euro a un livello di 176.

