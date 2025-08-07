Lunedì 4 Agosto 2025

Dazi, il problema è a Bruxelles

7 ago 2025
Borsa: Tokyo, apertura in lieve calo (-0,21%)

Incertezze su accordo commerciale Giappone-Usa

La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno meno, quando prevale l'incertezza sulle modalità dell'accordo concluso da Giappone e Stati Uniti, con le possibili ripercussioni sul settore auto, e mentre si aprono nuovi scenari con l'imposizione di dazi Usa sul comparto dei semiconduttori.

Il listino di riferimento Nikkei segna una variazione negativa dello 0,21% a quota 40.710,74, con una perdita di 84 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 147,30, e si indebolisce sull'euro, a 171,70.

