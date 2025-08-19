Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,22%)

La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in territorio positivo, aggiornando il record per il terzo giorno consecutivo, sostenuta dall'ottimismo sulla stagione delle trimestrali nel settore retail e in attesa di maggiori indicazioni di politica monetaria dalla Federal Reserve, che arriveranno nel tradizionale simposio in programma questa settimana a Jackson Hole.
In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,22% a quota 43.810,18, con un guadagno di 95 punti. Sul fronte valutario lo yen prosegue la fase di indebolimento sul dollaro, a 147,80, mentre è stabile sull'euro, a 172,50.