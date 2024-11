La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni all'insegna della cautela, appesantita dalla correzione del mercato azionario Usa e in attesa di maggiori indicazioni dalla stagione delle trimestrali in Giappone. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,18% a quota 39,303.85, con una perdita di 72 punti. Sul mercato valutario lo yen perde nuovamente terreno, sul dollaro a 154,80 e sull'euro a 164,20.