Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,09%)

La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in ribasso, dopo la chiusura mista del mercato azionario Usa e in attesa delle indicazioni macroeconomiche in Cina, a partire dalle vendite al dettaglio, la produzione industriali e l'andamento del mercato del lavoro. In apertura di scambi l'indice di riferimento Nikkei cede l'1,09% a quota 38.390,31, con una perdita di 424 punti. Sul fronte dei cambi lo yen perde terreno sul dollaro a 157,40 e si rivaluta leggermente sull'euro a 168,50.