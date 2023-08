Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,39%)

La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in ribasso, seguendo la correzione del mercato azionario Usa sulle aspettative di ulteriori strette monetarie da parte della Fed. L'indice di riferimento Nikkei si assesta sui minimi in due mesi cedendo lo 0,39% a quota 31.643,27, con una perdita di 123 punti. Sul fronte valutario il dollaro si apprezza ai massimi in nove mesi sullo yen a 146,30, con la divisa nipponica che perde terreno anche sull'euro a 159,10.