Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Risultati elezioni CalabriaRegionali Comune per ComunePapa Leone IorFrancia LecornuGuerra Ucraina
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa Tokyo: apertura in aumento (+0,73%), consolida record
7 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Borsa Tokyo: apertura in aumento (+0,73%), consolida record

Borsa Tokyo: apertura in aumento (+0,73%), consolida record

Cambi, yen ai minimi storici sull'euro

Cambi, yen ai minimi storici sull'euro

Cambi, yen ai minimi storici sull'euro

La Borsa di Tokyo inizia avvia gli scambi in sostenuto aumento, trainata dalla progressiva debolezza dello yen, consolidando il record dell'indice di riferimento all'indomani della nomina di Sanae Takaichi, la prima donna alla guida del partito conservatore, che - con ogni probabilità diventerà la prossima premier alla guida del governo. In apertura il Nikkei segna un progresso dello 0,73% a quota 48.295,12, con un guadagno di 350 punti. Sul mercato valutario la divisa nipponica scambia a un livello di 176,10, i minimi di sempre sull'euro, dall'introduzione della moneta unica, nel 1999, ed è debole anche sul dollaro, a 150,40.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsa