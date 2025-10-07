Borsa Tokyo: apertura in aumento (+0,73%), consolida record

La Borsa di Tokyo inizia avvia gli scambi in sostenuto aumento, trainata dalla progressiva debolezza dello yen, consolidando il record dell'indice di riferimento all'indomani della nomina di Sanae Takaichi, la prima donna alla guida del partito conservatore, che - con ogni probabilità diventerà la prossima premier alla guida del governo. In apertura il Nikkei segna un progresso dello 0,73% a quota 48.295,12, con un guadagno di 350 punti. Sul mercato valutario la divisa nipponica scambia a un livello di 176,10, i minimi di sempre sull'euro, dall'introduzione della moneta unica, nel 1999, ed è debole anche sul dollaro, a 150,40.
Ultima oraBorsa Tokyo: apertura in aumento (+0,73%), consolida record