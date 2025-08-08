Giovedì 7 Agosto 2025

Ultima oraBorsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,51%)
8 ago 2025
Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,51%)

Si cerca chiarezza su accordo commerciale Giappone-Usa

La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in rialzo nonostante la chiusura contrastata degli indici azionari Usa, con gli investitori che cercano di fare chiarezza sugli ultimi sviluppi dell'accordo commerciale sui dazi tra Giappone e Stati Uniti. Il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,51%, a quota 40.270,55, con un guadagno di 211 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a 147,10, e sull'euro, a 171,70.

