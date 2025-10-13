Domenica 12 Ottobre 2025

13 ott 2025
13 ott 2025
  Borsa: tensioni Cina-Usa su commercio, Hong Kong apre a -2,18%

Borsa: tensioni Cina-Usa su commercio, Hong Kong apre a -2,18%

Shanghai parte a -2,49%, Shenzhen a -3,76%

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo, sulle nuove tensioni sul commercio tra Cina e Usa: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute il 2,18% e scivola a 25.716,26 punti.

L'indice Composite di Shanghai perde invece il 2,49% a 3.800,11 punti, mentre quello di Shenzhen cede il 3,76% a quota 2.411,38.

Il presidente americano Donald Trump ha minacciato dazi del 100% sul made in China e la stretta sull'export di software critici, in risposta alla nuova serie di controlli di Pechino sulle spedizioni di terre rare e di tecnologie e attrezzature correlate. Azioni "straordinariamente aggressive e ingiustificate", secondo il tycoon, che domenica sera ha però minimizzato: "Andrà tutto bene".

BorsaDonald Trump