Borsa: stop al rally, in Asia gli indici ritracciano

Si arresta, dopo tre giorni, il rally delle Borse e i listini in Asia ritracciano. Tokyo ha chiuso in calo dello 0,28%, Hong Kong - dove la seduta è ancora in corso - cede l'1,2%, Shanghai lo 0,3%, Shenzhen lo 0,9 per cento. Biden ha incontrato Xi ma le prove di disgelo non convincono, durante la conferenza stampa il presidente americano lo chiama di nuovo 'dittatore' e secondo gli osservatori finanziari questo getta un'ombra sui progressi compiuti al vertice di San Francisco.