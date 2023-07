Borsa: si chiude in rialzo la seduta in Europa

Si chiude in terreno positivo la seduta delle Borse in Europa. Parigi ha guadagnato lo 0,38%, Francoforte lo 0,35%, Londra lo 0,64% e Milano lo 0,38 per cento. L'attenzione degli investitori ha iniziato a concentrarsi sui dati economici delle società e sulla politica monetaria. Tra i titoli in evidenza Novartis (+4,64%), che ha alzato le sue attese di utili e annunciato un buyback fino a 15 miliardi di dollari. L'inflazione negli Usa si sta raffreddando e il clima, commentano gli operatori va migliorando. A fare da contraltare però ci sono i dati della crescita cinse più deboli del previsto che pesano sulle azioni del lusso. A Milano viene colpita Moncler (-1,4%), tra i peggiori del listino di Piazza Affari. Bene invece Mediolanum (+2,18%), Leonardo (+2,16%) e Pirelli (+1,5%).