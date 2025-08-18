Lunedì 18 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Camera ardente Pippo BaudoBaudo e la politicaUcraina-RussiaPaolini CincinnatiFurti casa
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Shanghai chiude a +0,85%, a 3.728,03 punti
18 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Borsa: Shanghai chiude a +0,85%, a 3.728,03 punti

Borsa: Shanghai chiude a +0,85%, a 3.728,03 punti

Shenzhen a +1,76%

Shenzhen a +1,76%

Shenzhen a +1,76%

Le Borse cinesi chiudono la seduta con solidi guadagni, nel giorno dell'incontro alla Casa Bianca tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, in programma a pochi giorni dal summit tenuto in Alaska tra il tycoon e il capo del Cremlino, Vladimir Putin: l'indice Composite di Shanghai ha un progresso dello 0,85%, a 3.728,03 punti, mentre quello di Shenzhen registra un aumento dell'1,76% e si porta a quota 2.341,17.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BorsaDonald Trump