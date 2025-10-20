Lunedì 20 Ottobre 2025

Una manovra per la stabilità

Raffaele Marmo
Una manovra per la stabilità
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto ultrasMilan-FiorentinaPagelle Gp UsaManovra testoBtp ValoreRapina Louvre
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Shanghai apre a +0,67%, Shenzhen a +1,20%
20 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Borsa: Shanghai apre a +0,67%, Shenzhen a +1,20%

Borsa: Shanghai apre a +0,67%, Shenzhen a +1,20%

Listini positivi in attesa del Pil cinese del terzo trimestre

Listini positivi in attesa del Pil cinese del terzo trimestre

Listini positivi in attesa del Pil cinese del terzo trimestre

Le Borse cinesi aprono la seduta in rialzo nell'imminenza del rilascio del Pil del terzo trimestre 2025 e nel giorno dell'apertura del quarto Plenum del Comitato centrale del Partito comunista che, nelle sua riunione di quattro giorni, dovrà tracciare il XV piano quinquennale (2026-30) e le relative strategie socio-economiche del Dragone, nel mezzo dello scontro con gli Usa: l'indice Composite di Shanghai sale dello 0,67%, a 3.865,55 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dell'1,20%, a quota 2.425,64.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata