Borsa: Shanghai apre a +0,67%, Shenzhen a +1,20%

Le Borse cinesi aprono la seduta in rialzo nell'imminenza del rilascio del Pil del terzo trimestre 2025 e nel giorno dell'apertura del quarto Plenum del Comitato centrale del Partito comunista che, nelle sua riunione di quattro giorni, dovrà tracciare il XV piano quinquennale (2026-30) e le relative strategie socio-economiche del Dragone, nel mezzo dello scontro con gli Usa: l'indice Composite di Shanghai sale dello 0,67%, a 3.865,55 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dell'1,20%, a quota 2.425,64.
Ultima oraBorsa: Shanghai apre a +0,67%, Shenzhen a +1,20%