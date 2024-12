Borsa: Seul crolla del -2% in apertura, poi lima le perdite

La Borsa di Seul è scesa oggi del 2% in apertura, per poi limitare le perdite nelle prime contrattazioni, dopo che ieri il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha dichiarato e poi revocato la legge marziale. L'indice composito Kospi è crollato inizialmente a 2.450,76 punti, mentre alle 9:06 ora locale era in calo dell'1,02% a quota 2.474,58. La moneta sudcoreana tiene sul dollaro: il won si mantiene stabile a 1.414,18, con variazioni positive o negative intorno allo 0,02%. Nelle contrattazioni notturne la moneta sudcoreana è scesa a 1.430 sul biglietto verde, ai minimi da ottobre del 2022 di 1.432,4. Il governo di Seul assicura intanto tutta "la liquidità necessaria a sostegno dei mercati", mentre la Banca centrale sudcoreana (Bok) ha convocato un meeting di emergenza per esaminare la situazione.