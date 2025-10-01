Borsa: record blue chip in Europa, Euro Stoxx 50 +0,3%

Le blue chip in Europa guadagnano portando il listino delle società a grande capitalizzazione (Euro Stoxx 50 +0,3%) ai massimi da marzo, un rally alimentato finora dalle banche. Intanto la seduta procede in rialzo su quasi tutti i mercati, Milano è l'ultima a svoltare (+0,04%) con una rincorsa da parte di Tim (+1,98%). Londra dale dello 0,69%, Parigi dello 0,33% e Francoforte dello 0,35% mentre Madrid resta indietro (-0,19%).
A Piazza Affari in evidenza i titoli farma, insieme ai competitor in Europa, dopo che la controparte statunitense Pfizer ha ottenuto una sospensione dai dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Diasorin guadagna il 2%, Recordati l'1,35% e si accoda Amplifon (+2,13%).