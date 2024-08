Per Piazza Affari, alla riapertura dopo la pausa per Ferragosto, è rally. A perso fiato solo un attimo in concomitanza con i deludenti dati Usa e l'avvio debole di Wall Street per tornare poi a correre sul finale di seduta. Il Ftse Mib supera quota 33mila punti (+2,2%) trainato da Mediobanca che con un rialzo del 4,3% segna la migliore performance degli ultimi sei mesi.