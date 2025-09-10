Borsa: Milano torna positiva (+0,2%), bene Moncler e Leonardo

Piazza Affari risale sopra la parità (Ftse Mib +0,2%) tradendo una certa volatilità. Scende a 81,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, mentre scende a -0,03 punti quello delle Oat francesi. In calo di 0,4 punti il rendimento annuo italiano al 3,47%, mentre quello francese sale di 0,8 punti sopra al 3,47% e quello tedesco sale di 0,2 punti a quasi il 2,66%.

Allungano il passo Moncler (+2,1%), seguita da Leonardo (+2%), su indiscrezioni di colloqui in corso con Airbus e Thales per creare una joint-venture in grado di competere con Space X. Accelera anche Prysmian (+1,76%), di cui Bofa ha confermato la raccomandazione di acquisto.

Proseguono le vendite su Nexi (-5,3%), di cui gli analisti di Barclays hanno abbassato il prezzo obiettivo da 4,5 a 4,1 euro. Deboli anche Campari (-1,54%), insieme ai rivali europei, dopo un report degli analisti di JpMorgan sul settore delle bevande. Riduce il calo Tim (-0,96%) dopo che gli analisti di Bloomberg indicano minori flussi di cassa per il settore telefonico nel secondo semestre. Deboli anche Stellantis (-0,75%), in linea con il settore ad eccezione di Ferrari(+0,54%). Risuce il calo Banco Bpm (-0,45%) insieme a Unicredit (-0,3%) e Intesa (-0,07%). In controtendenza Mediobanca e Popolare Sondrio (+0,8% entrambe), Mps (+0,68%) e Bper (+0,44%). Debole Eni (-0,33%) a differenza di Saipem (+0,73%), che si è aggiudicata una nuova commessa in Turchia.