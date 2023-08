Borsa: Milano tiene con l'Europa dopo i prezzi della zona euro

Mercati azionari del Vecchio continente calmi dopo il dato dell'inflazione della zona euro di agosto: la Borsa di Francoforte sale dello 0,5%, seguita da Milano in aumento dello 0,2%. Piatta Parigi e, fuori dall'area della moneta unica, anche Londra. Calmi i titoli di Stato con lo spread Italia-Germania a 164 punti base, in calo l'euro contro il dollaro a quota 1,087 in attesa di capire come la Bce valuterà gli odierni dati sui prezzi in vista della sua riunione di metà settembre. Tra i titoli europei principali, resta molto forte Ubs che sale del 5% dopo utili record nel secondo trimestre e l'integrazione di Credit Suisse. In Piazza Affari fatica invece Saipem che scende del 4% dopo il collocamento del bond da 500 milioni. Qualche vendita anche su Tenaris e Mps, che cedono l'1,6%. Bene Cnh, Iveco ed Enel che salgono oltre il punto percentuale.