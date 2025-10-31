Borsa: Milano tiene (+0,3%), Stellantis prova il rimbalzo

Nei primi scambi Piazza Affari conferma il timido rialzo dell'avvio, pur in un clima nervoso e incerto, in linea con le altre Borse europee. L'indice Ftse Mib sale dello 0,3% e fra i titoli principali spicca l'aumento di oltre cinque punti percentuali di Interpump. Bene anche Prysmian e Azimut in crescita del 2%.

Dopo il tonfo di ieri tenta il rimbalzo Stellantis, con una crescita dell'1,4%. Calme le banche, mentre viaggia poco sotto la parità Tim dopo la corsa della vigilia sul ritorno delle ipotesi di una fusione tra le attività italiane nel campo della telefonia mobile di Ck Hutchison e Iliad.