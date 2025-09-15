Borsa: Milano svetta con Cucinelli e Stm, male Amplifon

Piazza Affari inizia la settimana con il piede giusto, con gli investitori che confidano nell'avvio, mercoledì prossimo, di una nuova stagione di tagli dei tassi da parte della Fed. Milano ha chiuso in rialzo dell'1,14%, con il Ftse Mib risalito sopra i 43 mila punti.

A Piazza Affari si è messa in luce Cucinelli (+5,7%), assieme a Zegna oggetto di un giudizio overweight da parte di Jp Morgan, sprint anche per Stm (+4%), Leonardo (+3,7%) e Moncler (+3,3%), in una seduta di forti acquisti in tutta Europa sui titoli della difesa, dei microchip e della moda.

Bene Stellantis (+1,9%) e le banche con in testa Intesa (+2,5%), Bper (+1,8%), che ha preso il controllo del cda della Popolare di Sondrio (+1,3%), Banco Bpm (+1,5%) e Unicredit (+1,2%) mentre si sono mosse in controtendenza Amplifon (-2,3%), Diasorin (-1,1%) e Tenaris (-0,9%) in una seduta fiacca per farmaceutici, petroliferi e utilities.