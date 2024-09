Borsa: Milano si porta in parità, balza Saipem, bene Unicredit

Piazza Affari azzera il calo e si porta in parità nella prima mezz'ora di scambi. L'indice Ftse Mib appare invariato a 33.570 punti sostenuto da Saipem (+4,21%) all'indomani di una commessa da 4 miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro) in Qatar. Positive anche Unicredit (+1,31%), il cui amministratore delegato Andrea Orcel ritiene che un'eventuale fusione con Commerzbank (+1% a Francoforte) produca valore "per tutti gli stakeholder" e crei un "competitore più forte sul mercato bancario tedesco". Bene anche Generali (+0,91%), più cauta invece Banca Generali (+0,4%) che ha lanciato un'Opa su Intermonte, quotata su Egm e non ancora scambiata. In calo Interpump (-1,45%), Stm (-1,36%), Azimut (-1,17%) e Tenaris (-1,09%), a differenza di Eni (+0,07%). Deboli Popolare Sondrio (-0,59%), Intesa (-0,51%), Mps (-0,38%), Banco Bpm (-0,27%) e Bper (-0,2%). Ridiscende a 136,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,1 punti al 3,5% e quello tedesco di 0,8 punti al 2,13%.