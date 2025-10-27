Borsa: Milano sale (+0,5%), balzo di Mps e Unipol, giù Campari

Piazza Affari si conferma positiva dopo oltre un'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,5% a 42.700 punti. In calo sotto i 78 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che scende a 77,9 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,4 punti al 3,41%, quello tedesco in crescita di 0,6 punti al 2,63% e quello francese invariato al 3,43%.
Prosegue la corsa di Mps alla vigilia dell'assemblea di Mediobanca (+0,4%) per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Acquisti anche su Unipol (+2,06%), Prysmian (+1,56%) e Unicredit (+1,26%), seguita da Bper (+1,26%) e Intesa (+1,05%), mentre appare più cauta Banco Bpm (+0,5%).
Difficoltà sul fronte opposto per Campari (-2,45%), che si muove in linea con i rivali europei, mentre appaiono più caute Terna (-1,06%), Amplifon (-0,99%), Ferrari (-0,88%), Interpump (-0,75%) e Moncler (-0,67%). Poco mossa Stellantis (-0,25%).
Acquisti su Leonardo (+1,05%), che insieme a Fincantieri (+1,65%) fa meglio dei rivali europei in una seduta piuttosto incerta per il comparto della difesa. Il calo del greggio e del gas naturale frena Eni (-0,44%), mentre tra i titoli a minor capitalizzazione si segnalano i progressi di Eph (+12,31%), Maire (+4,67%) e della Lazio (+4,27%), vittoriosa sulla Juventus (-0,36%).