La Borsa di Milano porta a termine il suo rimbalzo con un +2,44% e l'indice Ftse Mib si riporta a 33.657 punti. Sul listino in evidenza i titoli della difesa (Leonardo +7,4%) e le assicurazioni (Unipol +7,2%). Scivola Eni in calo dell'1,28 per cento.