Borsa: Milano riduce il calo (-0,1%), sprint di Poste, pesa Stm

Riduce il calo Piazza Affari (-0,1% a 40.115 punti) dopo la diffusione della trimestrale di Poste, che spinge il titolo del 3,2% a 18,42 euro. In luce anche Iveco (+1,83%), in vista della cessione a Tata da parte di Exor, previo scorporo di Idv, su cui hanno messo gli occhi diversi gruppi, tra cui Leonardo (+0,08%). Segna il passo invece Stm (-2,36%), insieme ai rivali europei, sulla scia del calo registrato dal settore dei semiconduttori stamane a Tokyo per i timori su dazi mirati da parte degli Usa. Segno meno anche per Prysmian (-1,65%), Interpump (-1,45%) e Stellantis (-1,4%) sull'onda lunga dei preliminari diffusi nella vigilia. In ordine sparso le banche, con Banco Bpm (-0,83%) in rosso alla vigilia della chiusura dell'Ops di Unicredit (+0,16%), il cui consiglio di amministrazione si riunisce oggi per approvare i conti trimestrali che saranno diffusi domani. In calo anche Mediobanca (-0,46%) nel pieno dell'offerta pubblica di scambio di Mps (+0,27%), il cui amministratore delegato Luigi Lovaglio si trova a New York per illustrare il progetto agli investitori. In rialzo Popolare Sondrio (+0,8%) nell'ultima settimana utile per aderire all'Opas di Bper (+0,45%).