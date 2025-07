Borsa: Milano regina d'Europa (+0,46%), balzo di Iveco

Piazza Affari regina d'Europa nell'ultima seduta della settimana, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,46% a 40.311 punti, tra scambi brillanti per quasi 3 miliardi di euro di controvalore. In calo a 85,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,6 punti al 3,55% e quello tedesco di 2,1 punti al 2,69%.

Maglia rosa per Iveco (+8,32%) su ipotesi di cessione della quota di Exor al gruppo indiano Tata. Brillanti anche Leonardo (+3,21%), sulla scia dei conti trimestrali e del rialzo delle stime di Saab, Amplifon (+2,75%) e Saipem (+1,91%) a meno di una settimana dalla trimestrale. Sotto pressione invece Stellantis (-3,18%), nel giorno della ratifica in assemblea dell'incarico al nuovo amministratore delegato Antonio Filosa. Il titolo è stato oggetto di realizzi rispetto al balzo segnato nella vigilia. Segno meno anche per Tenaris (-1,31%), Fineco (-0,7%) e Buzzi (-0,35%).

Poco mosse Intesa (+0,11%) e Unicredit (+0,19%), ali ai piedi invece per Bper (+1,84%) e Popolare Sondrio (+1,26%) in vista della riapertura dell'offerta pubblica di scambio lunedì prossimo 21 luglio. Acquisti anche su Mediobanca (+1,15%) e Montepaschi (+0,98%), nel pieno dell'offerta di scambio di quest'ultima. Più cauta Banco Bpm (+0,24%) in attesa degli sviluppi dell'Ops di Piazza Gae Aulenti.