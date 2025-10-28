Borsa: Milano punta ai massimi con Azimut, Stellantis e Snam

Piazza Affari si riporta a ridosso dei massimi dal 2007. L'indice Ftse Mib è salito dello 0,51% a 43.128 punti, in scia ai rialzi di Azimut (+3,7%) e Stellantis (+1,6%), Snam (+1,3%), Leonardo (+1,3%), Enel (+1,3%) e Italgas (+1,2%), in una seduta positiva per le utilities.

Tra i bancari, tutti positivi, svetta Mps (+1,2%) nel giorno in cui Siena ha eletto il nuovo cda di Piazzetta Cuccia (+0,9%). Bene anche Poste (+1,1%) e Prysmian mentre in fondo al listino principale si accomodano Ferrari (-2,3%), Campari (-2,2%), Interpump (-1,9%) e Inwit (-1,5%).

Fuori dal Ftse Mib corre Sogefi (+7,7%) dopo i conti mentre cade Avio (-8,7%) nonostante un livello record del portafoglio.