Borsa: Milano positiva (+0,68%), brillano Stm, Leonardo ed Eni

Piazza Affari consolida il rialzo nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,68% a 34.040 punti. Risale a 35,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 2,6 punti al 3,72% e quello tedesco di 2,9 punti al 2,37%. Gli acquisti si concentrano sui Stm (+2,02%), Iveco (+1,6%) ed Eni (+1,45%), fresche di trimestrali insieme a Unicredit (+1,3%). Bene anche nexi (+0,98%) e Leonardo (+1%), sull'onda lunga della commessa con la Marina Italiana insieme a Intermarine (Immsi, -0,5%). In rialzo Bper (+0,96%), Sban (+0,85%), Nexi (+0,8%), Mps (+0,75%), Tenaris (+0,72%), Tuim (+0,57%) e Intesa (+0,58%). Pochi i segni meno, limitati a Diasorin (-2,44%), in attesa dei conti previsti per oggi insieme a Campari (-1,87%). Deboli Moncler (-1,45%), Cucinelli (-1,09%), Saipem (-0,49%) e Stellantis (-0,4%).