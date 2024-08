Borsa: Milano positiva (+0,5%), bene Unipol, Mediolanum e Saipem

Piazza Affari si conferma positiva nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,52% a 31.947 punti) e quasi l'intero paniere in territorio positivo. Si mantiene sopra i 141 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,9 punti al 3,65% e quello tedesco di 2,4 punti al 2,24%. In evidenza Unipol (+1,62%), che rimbalza dopo il calo di venerdì in concomitanza con la semestrale. Bene anche Mediolanum (+1,58%) al secondo rialzo consecutivo dopo il calo di giovedì scorso. Bene anche Saipem (+1,46%), più cauta invece Eni (+0,5%), con il greggio in rialzo (Wti +0,79% a 77,45 dollari al barile). Acquisti su Interpump (+1,08%), Fineco (+0,94%) ed Stm (+0,84%). Seguono i bancari Mps (+0,75%), Intesa (+0,67%), Unicredit (+0,52%), Bper (+0,46%), Bps (+0,32%) e Banco Bpm (+0,3%). Pochi i segni meno, limitati a Tenaris (-0,43%), Leonardo (-0,37%), Cucinelli (-0,36%), Nexi (-0,35%), Recordati (-0,24%) e Stellantis (-0,14%). Tra i titoli a minor capitalizzazione svetta Softlab (+18%), scivolano invece Enervit (-2,01%) e Immsi (-2,52%).